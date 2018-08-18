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Дальнее зарубежье 18.08.2018 15:15

Спецпрокурор США Мюллер потребовал отправить под стражу и оштрафовать бывшего советника Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в США в 2016 году, потребовал отправить под стражу на срок до полугода бывшего советника в предвыборном штабе Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса и оштрафовать его на $9,5 тыс., сообщают американские СМИ.

Именно на таком наказании настаивает Р.Мюллер и считает его обоснованным за то, что Дж.Пападопулос дал следствию заведомо ложные показания.

"Обвиняемый знал, что вопросы, которые ему задавало ФБР, были важными, и он знал, что его ответы являлись ложью тогда, когда он их давал. Его ложь негативно повлияла на проводимое в ФБР российское расследование и помешала сотрудникам ФБР эффективно и своевременно устанавливать личности свидетелей и допрашивать их", - говорится в документах суда.

Дж.Пападопулос признал вину в том, что дал ФБР ложные показания в рамках расследования о предполагаемом сговоре предвыборного штаба с Россией, причем признание было сделано в октябре 2017 года.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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