Спецпрокурор США Мюллер потребовал отправить под стражу и оштрафовать бывшего советника Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в США в 2016 году, потребовал отправить под стражу на срок до полугода бывшего советника в предвыборном штабе Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса и оштрафовать его на $9,5 тыс., сообщают американские СМИ.
Именно на таком наказании настаивает Р.Мюллер и считает его обоснованным за то, что Дж.Пападопулос дал следствию заведомо ложные показания.
"Обвиняемый знал, что вопросы, которые ему задавало ФБР, были важными, и он знал, что его ответы являлись ложью тогда, когда он их давал. Его ложь негативно повлияла на проводимое в ФБР российское расследование и помешала сотрудникам ФБР эффективно и своевременно устанавливать личности свидетелей и допрашивать их", - говорится в документах суда.
Дж.Пападопулос признал вину в том, что дал ФБР ложные показания в рамках расследования о предполагаемом сговоре предвыборного штаба с Россией, причем признание было сделано в октябре 2017 года.
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