Бывшие главы и сотрудники разведслужб США осудили решение Трампа об отзыве доступа у Бреннана к секретной информации

Около 60 бывших сотрудников Центрального разведывательного управления США и других американских спецслужб осудили решение президента США Дональда Трампа отозвать доступ к секретным документам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, сообщает Си-Эн-Эн.

"Действия президента в отношении Джона Бреннана и угрозы аналогичных действий в адрес других бывших чиновников не имеют ничего общего с тем, кому следует, а кому не следует иметь доступ к секретным документам, но имеют отношение к попытке задушить свободу слова", - говорится в письме, подписанном бывшими директорами ЦРУ - Робертом Гейтсом, Джорджем Тенетом, Портером Госсом, Леоном Панеттой, Дэвидом Петреусом.

Помимо них заявление подписали десятки бывших сотрудников американской разведки.

"Мы никогда не видели ранее, чтобы допуск или отзыв к секретным документам использовался в качестве политического инструмента, как это произошло в данном случае", - отмечается в нем.

Накануне газета "Вашингтон пост" писала, что Д.Трамп собирается отозвать допуск к секретной информации у ряда американских официальных лиц, которые либо были связаны с расследованием по "российскому делу", либо критиковали работу главы государства.

На этой неделе глава государства принял решение отозвать допуск Дж.Бреннана к секретной информации, заявив, что экс-директор ЦРУ "поставил под вопрос свою объективность и репутацию". Д.Трамп также обвинил Дж.Бреннана в том, что тот "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения".

В заявлении американского лидера говорилось также, что он рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб, включая экс-глав ФБР, нацразведки и АНБ: Джеймса Коми, Джеймса Клэппера и Майкла Хэйдена, а также экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба.

Часть этих людей действительно сыграли роль в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Так, Дж.Клэппер и Дж.Бреннан до инаугурации Д.Трампа информировали его о ходе расследования. Дж.Коми и его заместитель Э.Маккейб занимались этой тематикой до ухода со своих постов - уже после избрания нынешнего президента.

Дж.Бреннан назвал решение о лишении его доступа к секретной информации политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации США.