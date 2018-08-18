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СНГ 18.08.2018 16:58

Задержанному главе ФОМС Дагестана инкриминируют мошенничество на 210 млн руб

Задержанный в пятницу глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СКР субботу.

"В Дагестане руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов и другие лица подозреваются в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении и уточняется, что М.Сулейманову инкриминируют "ч.3 ст.210 и ч.4 ст.159 УК РФ".

По данным следствия, с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества было похищено более 210 млн рублей.

По данным следствия, схема действия преступного сообщества была следующей: используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись деньги фонда за якобы оказанные медицинские услуги.

Кроме этого, по данным следствия, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, либо умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась помощь,

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечает СКР.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ФОМС, СКР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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