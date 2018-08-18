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Регион 18.08.2018 13:17

Турция не намерена менять курс под давлением - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддастся давлению извне, сообщает агентство "Анадолу".

"Противники Турции используют против Анкары экономические рычаги давления, однако страна не намерена менять курс", - приводит агентство его слова в Twitter.

"Турцию не смогли и не смогут сокрушить", - добавил он, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в Анкаре.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона". Э.Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году, его обвинили в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот.

В минувший четверг глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]