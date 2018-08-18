Турция не намерена менять курс под давлением - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддастся давлению извне, сообщает агентство "Анадолу".

"Противники Турции используют против Анкары экономические рычаги давления, однако страна не намерена менять курс", - приводит агентство его слова в Twitter.

"Турцию не смогли и не смогут сокрушить", - добавил он, выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции в Анкаре.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона". Э.Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году, его обвинили в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот.

В минувший четверг глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.