Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 31° Завтра 21° 28° 20 Авг 19° 26° 21 Авг 21° 28°

Дальнее зарубежье 18.08.2018 13:50

Ушел из жизни бывший генсек ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщает в субботу в Facebook некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана.

"С безмерной печалью семья Аннан и Фонд Кофи Аннана сообщают, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира ушел из жизни 18 августа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дипломат ушел из жизни в окружении семьи: супруги Нане и их трех детей.

Дипломат родился в Гане в 1938 году. Он окончил Научно-технический университет в Кумаси, затем учился в США в Макалестер-колледже в Сент-Поле. В 1972 году он получил степень магистра в области управления в Массачусетсском технологическом институте.

Согласно информации, представленной на сайте ООН, на работу в эту организацию К.Аннан поступил в 1961 году, он занимался административным и бюджетным вопросам Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

В начале 90-х годов он занял пост помощника генсека по операциям по поддержанию мира, а затем стал заместителем генсека организации.

В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН и занимал этот пост до 2006 года. В 2001 году К.Аннану была присуждена Нобелевская премия мира. Норвежский нобелевский комитет тогда отметил, что К.Аннан "больше, чем кто-либо, способствовал обновлению Организации".

В 2011 году К.Аннан выполнял обязанности спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ЭКС/ГЕНСЕК, КОНЧИНА


Похожие новости


Пан Ги Мун не хочет баллотироваться на пост президента Южной Кореи Пан Ги Мун вскоре решит, стоит ли ему баллотироваться в президенты Южной Кореи - СМИ Бывший генсек ООН примет участие в III Глобальном форуме сообществ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]