Ушел из жизни бывший генсек ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщает в субботу в Facebook некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана.
"С безмерной печалью семья Аннан и Фонд Кофи Аннана сообщают, что Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и лауреат Нобелевской премии мира ушел из жизни 18 августа", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что дипломат ушел из жизни в окружении семьи: супруги Нане и их трех детей.
Дипломат родился в Гане в 1938 году. Он окончил Научно-технический университет в Кумаси, затем учился в США в Макалестер-колледже в Сент-Поле. В 1972 году он получил степень магистра в области управления в Массачусетсском технологическом институте.
Согласно информации, представленной на сайте ООН, на работу в эту организацию К.Аннан поступил в 1961 году, он занимался административным и бюджетным вопросам Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
В начале 90-х годов он занял пост помощника генсека по операциям по поддержанию мира, а затем стал заместителем генсека организации.
В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН и занимал этот пост до 2006 года. В 2001 году К.Аннану была присуждена Нобелевская премия мира. Норвежский нобелевский комитет тогда отметил, что К.Аннан "больше, чем кто-либо, способствовал обновлению Организации".
В 2011 году К.Аннан выполнял обязанности спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии.
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