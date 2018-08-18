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СНГ 18.08.2018 17:24

Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил новым премьером Сергея Румаса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства.

Как сообщает в субботу госагентство "БелТА", премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Отмечается, что соответствующие кадровые решения озвучил глава государства.

До настоящего момента должность премьер-министра занимал Андрей Кобяков. Он был седьмым по счету премьер-министром в истории суверенной Беларуси. Руководил правительством с декабря 2014 года.

Кроме того, первым заместителем премьер-министра в субботу назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он (И.Ляшенко) находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим", - сообщил А.Лукашенко.

Также заместителем премьер-министра назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа", - заявил президет.

"А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - добавил А.Лукашенко.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности назначен Павел Утюпин. "Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно", - отметил белорусский лидер.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. "Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", - охарактеризовал нового министра глава государства.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. "Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", - сказал президент.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. "Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть", - отметил А.Лукашенко.

Как сообщалось, в начале текущей недели президент Беларуси совершил рабочую поездку в Оршанский район, где провел совещание по комплексному развитию региона. На мероприятии он подверг жесткой критике как местные власти, так руководство правительства.

Своих постов лишились главы Минпрма и Минстройархитектуры Виталий Вовк и Анатолий Черный. Также строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев предупреждены о неполном служебном соответствии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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