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Происшествия 18.08.2018 15:21

Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане

Уголовное дело по статье 314.2 «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия» УК АР возбуждено в связи с массовым пищевым отравлением в Баку, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«В связи с фактом массового пищевого отравления, произошедшего 11 августа в ресторане «Тонгал», проводятся соответствующие экспертизы», - отмечается в совместном сообщении Агентства по пищевой безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как ранее сообщалось, 11 августа в ресторане «Тонгал», расположенном в Наримановском районе Баку, отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По предварительным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль.

Пострадавшие были госпитализированы в Центр клинической медицины и Детскую клиническую больницу №2. После оказания соответствующей медицинской помощи 11 пострадавших были выписаны домой

Ведется следствие.

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Тэги: ОТРАВЛЕНИЕ, ПРОКУРАТУРА, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]