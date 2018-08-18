Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане

Уголовное дело по статье 314.2 «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия» УК АР возбуждено в связи с массовым пищевым отравлением в Баку, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.
«В связи с фактом массового пищевого отравления, произошедшего 11 августа в ресторане «Тонгал», проводятся соответствующие экспертизы», - отмечается в совместном сообщении Агентства по пищевой безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Как ранее сообщалось, 11 августа в ресторане «Тонгал», расположенном в Наримановском районе Баку, отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По предварительным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль.
Пострадавшие были госпитализированы в Центр клинической медицины и Детскую клиническую больницу №2. После оказания соответствующей медицинской помощи 11 пострадавших были выписаны домой
Ведется следствие.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Мировые лидеры скорбят в связи с кончиной Кофи Аннана
Посольство РФ в Лондоне заявило о безосновательности сообщений об угрозе от российских подлодок
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений