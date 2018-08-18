Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане

Уголовное дело по статье 314.2 «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия» УК АР возбуждено в связи с массовым пищевым отравлением в Баку, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

«В связи с фактом массового пищевого отравления, произошедшего 11 августа в ресторане «Тонгал», проводятся соответствующие экспертизы», - отмечается в совместном сообщении Агентства по пищевой безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как ранее сообщалось, 11 августа в ресторане «Тонгал», расположенном в Наримановском районе Баку, отравились 13 членов двух семей, включая трех малолетних детей, сидящих в ресторане за разными столами. По предварительным данным, причиной массового отравления стала пища, приготовленная из мяса и мясопродуктов, не прошедших ветеринарно-санитарный контроль.

Пострадавшие были госпитализированы в Центр клинической медицины и Детскую клиническую больницу №2. После оказания соответствующей медицинской помощи 11 пострадавших были выписаны домой

Ведется следствие.