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СНГ 18.08.2018 15:48

Лукашенко против досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства пройдут в установленные Конституцией сроки.

"Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм", - цитирует президента госагентство "БелТА".

По его словам, "некоторые намекают на выборы и говорят о том, что принятые решения (изменение состава правительства - ИФ) - это популизм".

"Я когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские... Оказывается, у нас в 2020-м году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Глупость несусветная!" - сказал А.Лукашенко.

Согласно календарю выборов и референдумов, выборы президента Беларуси в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики (верхней палаты парламента) - не позднее 11 сентября.

Ранее председатель Центризибиркома Беларуси Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента Беларуси и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести в ноябре 2019 года.

"Они (выборы президента и парламентариев - ИФ) не будут проводиться одновременно. По этому поводу есть четкая позиция главы государства. Будет принято политические решение по поводу развода этих двух избирательных кампаний ", - сказала тогда Л.Ермошина.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]