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Дальнее зарубежье 18.08.2018 16:02

В Италии проходят государственные похороны жертв обрушения моста

В итальянской Генуе в субботу проходит государственная церемония похорон жертв обрушения моста, в стране объявлен день траура, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В траурной церемонии приняли участие президент страны Серджо Маттарелла, премьер Джузеппе Конте, глава МВД Маттео Сальвини и вице-премьер и министр труда Луиджи Ди Майо, а также министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

Накануне прошли похороны нескольких жертв обрушения моста, чьи семьи отказались от проведения госпохорон.

Между тем, по сообщению радиостанции RAI, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, список жертв трагедии достиг 42 человек. Ранее сообщалось о 38 погибших. Утром в субботу были обнаружены тела трех человек: семьи, состоявшей из матери, отца и ребенка.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]