Основной YouTube-канал "Эхо Москвы" был взломан и уничтожен неизвестными, все трансляции передач переносятся на канал "Эхо Общество", сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
"Сегодня в 13-52 неизвестные взломали пароль youtube - канала Эха Москвы и уничтожили его. У нас было 200 тыс. подписчиков. Очень скоро мы вернёмся к ним. Не грустите", - написал А.Венедиктов в своем Telegram-канале.
По его словам, пока все трансляции программ переводятся на YouTube-канал под названием "Эхо Общество".
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