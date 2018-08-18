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СНГ 18.08.2018 20:05

Две трети авиабилетов россияне покупают в страны с безвизовым въездом

Более 67% авиабилетов российские туристы приобрели в мае-июле в страны с безвизовым въездом, это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе онлайн-сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru.

"Аналитики онлайн-трэвел агентства Kupibilet.ru. сравнили данные по продажам авиабилетов с вылетом из России за май-июль 2018 года с данными за аналогичный период прошлого года и выяснили, что в этот период 67% авиабилетов россияне приобретали в безвизовые страны, что на 2% больше, чем в прошлом году", - рассказали в сервисе.

На первом месте по популярности среди россиян - Армения. По сравнению с прошлым годом продажи билетов по этому направлению выросли на 3%. Следом идёт Грузия - желающих отдохнуть там стало больше на 2%. Замыкает тройку лидеров Молдавия.

По словам представителей Kupibilet.ru., в топ-7 безвизовых стран попали также Египет, Южная Корея, Таиланд и Израиль. Во всех этих странах россияне получают бесплатные визы при въезде.

По данным пресс-службы, наиболее востребованными направлениями среди стран с визовым въездом стали Италия, Чехия, Германия, Франция, Испания, Греция и Болгария, интерес к которой вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

В марте Еврокомиссия предложила упростить процедуру выдачи туристических виз в страны Шенгена, среди предлагаемых мер - сокращение срока выдачи виз, возможность их получения на границах и более широкая выдача мультивиз.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАБИЛЕТЫ, ПРОДАЖИ, НАПРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]