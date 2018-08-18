Две трети авиабилетов россияне покупают в страны с безвизовым въездом

Более 67% авиабилетов российские туристы приобрели в мае-июле в страны с безвизовым въездом, это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе онлайн-сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru.
"Аналитики онлайн-трэвел агентства Kupibilet.ru. сравнили данные по продажам авиабилетов с вылетом из России за май-июль 2018 года с данными за аналогичный период прошлого года и выяснили, что в этот период 67% авиабилетов россияне приобретали в безвизовые страны, что на 2% больше, чем в прошлом году", - рассказали в сервисе.
На первом месте по популярности среди россиян - Армения. По сравнению с прошлым годом продажи билетов по этому направлению выросли на 3%. Следом идёт Грузия - желающих отдохнуть там стало больше на 2%. Замыкает тройку лидеров Молдавия.
По словам представителей Kupibilet.ru., в топ-7 безвизовых стран попали также Египет, Южная Корея, Таиланд и Израиль. Во всех этих странах россияне получают бесплатные визы при въезде.
По данным пресс-службы, наиболее востребованными направлениями среди стран с визовым въездом стали Италия, Чехия, Германия, Франция, Испания, Греция и Болгария, интерес к которой вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
В марте Еврокомиссия предложила упростить процедуру выдачи туристических виз в страны Шенгена, среди предлагаемых мер - сокращение срока выдачи виз, возможность их получения на границах и более широкая выдача мультивиз.
Президент Азербайджана поздравил Имран Хана с избранием премьером Пакистана
Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана
Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы правящей партии Турции
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений