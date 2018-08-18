Посольство РФ в Лондоне заявило о безосновательности сообщений об угрозе от российских подлодок

В российском посольстве в Великобритании назвали ложной информацию британских СМИ об угрозе от российских подводных лодок.
"Посольство обратило внимание на данные материалы, которые, по нашему мнению, вписываются в общую тенденцию тиражирования всевозможной ложной информации в контексте раскручиваемой здесь антироссийской кампании. Хотя реальных оснований для "запугивания" общественности у британцев просто нет и быть не может", - заявил пресс-секретарь посольства, слова которого приводятся на сайте российской дипмиссии.
При этом, отвечая на вопрос о сообщениях британской прессы об "угрозе", исходящей от российских подлодок, он заметил, что "очередной антироссийский вброс практически одинакового содержания" издания "Таймс", "Дэйли Телеграф" и "Дэйли Мэйл" разместили в субботу на своих полосах "синхронно" и "как по команде".
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