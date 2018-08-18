В Бурятии пропал небольшой вертолет - источник

Спасатели в Бурятии ищут пропавший вертолет "Agusta": экипаж на связь не выходит, сработал аварийный радиомаяк, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Вертолет "Agusta", на борту которого двое взрослых и один ребенок, вылетел из Улан-Удэ на север. Через некоторое время связь с экипажем пропала, и сработал аварийный радиомаяк", - сказал источник.

По предварительным данным, вертолет был арендован местным предпринимателем.

"Бизнесмен вместе с сыном отправился на вертолете на рыбалку", - сказал источник.

В районе, где пропал вертолет, преимущественно болотистая местность, это осложняет работу спасателей.

"В районе инцидента очень сложные метеоусловия, погода нелетная. Не исключено, что они могли спровоцировать жесткую посадку вертолета", - сказал источник.