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СНГ 18.08.2018 16:43

В Бурятии пропал небольшой вертолет - источник

Спасатели в Бурятии ищут пропавший вертолет "Agusta": экипаж на связь не выходит, сработал аварийный радиомаяк, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Вертолет "Agusta", на борту которого двое взрослых и один ребенок, вылетел из Улан-Удэ на север. Через некоторое время связь с экипажем пропала, и сработал аварийный радиомаяк", - сказал источник.

По предварительным данным, вертолет был арендован местным предпринимателем.

"Бизнесмен вместе с сыном отправился на вертолете на рыбалку", - сказал источник.

В районе, где пропал вертолет, преимущественно болотистая местность, это осложняет работу спасателей.

"В районе инцидента очень сложные метеоусловия, погода нелетная. Не исключено, что они могли спровоцировать жесткую посадку вертолета", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БУРЯТИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]