ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 11,3 млн манатов на строительство автодороги в Лерикском районе.
Автодорога Пиран-Хамарат-Виджакер соединяет 28 населенных пунктов с населением 9 тыс. человек.
Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.
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