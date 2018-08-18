ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 11,3 млн манатов на строительство автодороги в Лерикском районе.

Автодорога Пиран-Хамарат-Виджакер соединяет 28 населенных пунктов с населением 9 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.