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Дальнее зарубежье 18.08.2018 19:32

Мировые лидеры скорбят в связи с кончиной Кофи Аннана

К соболезнованиям в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана присоединились лидеры стран и международных организаций, среди которых британский премьер Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Великий лидер и реформатор в ООН, он внес огромный вклад, чтобы сделать мир, который он оставил, лучшим местом, чем то, в котором он родился", - написала в Twitter британский премьер, отметив, что ее "мысли и соболезнования с его семьей".

Э.Макрон отметил силу, с которой К.Аннан боролся с мировыми проблемами.

"Бывший генсек ООН, лауреат нобелевской премии мира Кофи Аннан этой ночью скончался. Франция отдаёт дань его памяти. Мы никогда не забудем его полный спокойствия и решительности взгляд, а также ту силу, с которой он боролся против проблем", - написал Э.Макрон в своем Twitter.

Президент Ганы, откуда был родом К.Аннан, Нана Акуфо-Аддо объявил следующую неделю траурной. Он распорядился приспустить национальные флаги в стране и на зданиях дипмиссий Ганы в иностранных государствах "в память об одном из наших величайших соотечественников".

"Он принес нашей стране большую славу своей должностью, своими поступками и поведением на мировой арене", - заявил президент Ганы.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что "сегодня мы потеряли великого гуманиста".

"Аннан... нас покинул, но его наследие продолжит работать на благо мира, безопасности и укрепления защиты прав человека", - написал в Twitter испанский премьер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что опечален новостью о кончине бывшего генсека ООН.

"Его тепло не нужно путать со слабостью. Аннан показал, что один человек может быть великим гуманистом и сильным лидеров в одно и то же время", - написал он в Twitter.

"ООН и мир потеряли одного из гигантов", - добавил Й.Столтенберг.

Заявление в связи с кончиной К.Аннана выпустила правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс, назвав его "выдающимся сыном Африки".

"Аннан был большим другом народа ЮАР, который сыграл несоизмеримо большую роль в формировании мировой повестки в пользу людей развивающегося юга. Среди его страстных желаний было заставить ружья умолкнуть на африканском континенте", - говорится в заявлении партии.

Еврокомиссар по делам международного сотрудничества и развития Невен Мимица заявил, что глубоко опечален кончиной К.Аннана.

"Он был таким большим источником вдохновения для всех нас, его будет не хватать", - написал Н.Мимица.

Ранее соболезнования выразил нынешний генсек организации Антониу Гутерриш. "Кофи Аннан был направляющей силой добра. С глубоким прискорбием я узнал о его кончине. Во многих отношениях Кофи Аннан был самой ООН. Он поднимался по служебной лестнице, чтобы вести организацию в новое тысячелетие с несравнимым достоинством и решительностью", - говорится в заявлении А.Гутерриша.

"Он всегда оставался тем человеком, к которому я всегда мог обратиться за советом и мудростью, и я знал, что я не одинок. Он давал людям пространство для диалога, место для решения проблем и путь к лучшему миру... Его наследие всегда будет оставаться для всех нас настоящим вдохновением", - отметил генсек ООН.

К.Аннан ушел из жизни в субботу в возрасте 80 лет.

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Тэги: МИР, ООН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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