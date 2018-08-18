Эрдоган переизбран на пост лидера правящей в Турции Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на посту лидера правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает в субботу "Анадолу".
По данным агентства, его кандидатуру поддержали 1380 делегатов 6-го съезда ПСР в Анкаре.
Он переизбирается на пост главы партии в шестой раз.
В субботу в Анкаре состоялся съезд ПСР, в ходе которого Р.Т.Эрдоган заявил, что страна не намерена менять свой курс "под воздействием экономических рычагов" извне.
"Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления", - приводит агентство слова турецкого президента.
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