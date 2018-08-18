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Регион 18.08.2018 18:15

Эрдоган переизбран на пост лидера правящей в Турции Партии справедливости и развития

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на посту лидера правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает в субботу "Анадолу".

По данным агентства, его кандидатуру поддержали 1380 делегатов 6-го съезда ПСР в Анкаре.

Он переизбирается на пост главы партии в шестой раз.

В субботу в Анкаре состоялся съезд ПСР, в ходе которого Р.Т.Эрдоган заявил, что страна не намерена менять свой курс "под воздействием экономических рычагов" извне.

"Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления", - приводит агентство слова турецкого президента.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]