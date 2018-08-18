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Дальнее зарубежье 18.08.2018 20:28

Меркель: хотим сохранить СВПД, но с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, в частности в сфере ракетной программы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

"Германия выступает за соглашение СВПД, но мы с беспокойством наблюдаем различные действия Ирана, в частности в Йемене, в вопросах баллистической программы, в сфере ситуации в Сирии", - сказала А.Меркель в субботу в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]