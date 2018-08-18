Меркель: хотим сохранить СВПД, но с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, в частности в сфере ракетной программы

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
"Германия выступает за соглашение СВПД, но мы с беспокойством наблюдаем различные действия Ирана, в частности в Йемене, в вопросах баллистической программы, в сфере ситуации в Сирии", - сказала А.Меркель в субботу в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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