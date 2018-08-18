Путин призвал Европу оказать гумпомощь тем районам Сирии, куда могут вернуться беженцы

Президент РФ Владимир Путин призвал Европу активизировать оказание гуманитарной помощи тем районам Сирии, куда уже могут вернуться беженцы.

"Важно наращивать и гуманитарную составляющую, имею в виду оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", - сказал В.Путин, выступая с заявлением перед началом своих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что в Иордании - один миллион беженцев, так же и в Ливане, Турции три миллиона беженцев.

"Это потенциальная огромная нагрузка на Европу. Поэтому нужно сделать все, чтобы эти люди могли вернуться домой", - сказал В.Путин.

По его словам, для этого нужно делать элементарные вещи: помочь восстановить водоснабжение, канализацию, сферу медицинских услуг.

"Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа", - сказал В.Путин.