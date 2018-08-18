Спикер Госдумы по итогам визита в Турцию заявил, что Анкара поддерживает позицию Москвы в ситуации с ПАСЕ

Анкара полностью поддерживает позицию Москвы в ситуации с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию: права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса", - сказал В.Володин журналистам в субботу по итогам рабочей поездки в Анкару.
В.Володин встретился с президентом страны Реджепом Тайип Эрдоганом после прошедшего в субботу в столице республики шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития.
В этот же день у спикера прошли встречи с главой МИД Турции Мавлютом Чавушоглу и председателем парламента Турции Бинали Йылдырым, где, сообщил он, обсуждалось взаимодействие парламентских делегаций на международных площадках, в том числе в ПАСЕ.
При обсуждении темы стороны были едины во мнении: "с национальными делегациями нельзя так поступать - права национальных делегаций не должны нарушаться", подчеркнул спикер.
"Турция поддерживает Россию в вопросах, связанных с защитой прав национальных делегаций и недопустимости лишения права голоса-, - добавил В.Володин.
Делегация РФ в 2014 году была "за Крым" лишена ряда основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях. В знак протеста она отказалась принимать участие в сессиях Ассамблеи. С середины прошлого года Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.
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