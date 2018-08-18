После визита в Анкару делегации российских парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным в турецком парламенте решили создать группу дружбы с Госдумой.

"В Госдуме есть "группа дружбы" с парламентом Турции, но у них такой группы нет. Сейчас приняли решение - мы это обсуждали на встрече с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом - они будут такую группу создавать", - сказал журналистам в субботу В.Володин по итогам визита в Анкару.

Делегация приняла участие в заседании шестого всеобщего съезда правящей Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Группы дружбы" действуют в Госдуме с большинством стран мира.