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Регион 18.08.2018 21:20

В парламенте Турции решили создать "группу дружбы" с парламентом России

После визита в Анкару делегации российских парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным в турецком парламенте решили создать группу дружбы с Госдумой.

"В Госдуме есть "группа дружбы" с парламентом Турции, но у них такой группы нет. Сейчас приняли решение - мы это обсуждали на встрече с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом - они будут такую группу создавать", - сказал журналистам в субботу В.Володин по итогам визита в Анкару.

Делегация приняла участие в заседании шестого всеобщего съезда правящей Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Группы дружбы" действуют в Госдуме с большинством стран мира.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ГРУППА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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