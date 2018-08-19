Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 18° 27° 21 Авг 20° 28° 22 Авг 21° 29°

СНГ 19.08.2018 09:00

Лукашенко сменил правительство Белоруссии, чтобы "система не пошатнулась"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает несостоятельным мнение, что смена правительства стала следствием "пошатнувшейся системы власти".

"Некоторые глубже смотрят: "Это - приговор системе". Тот есть система власти, политика внутри страны не та, система плохая", - цитирует президента госагентство БелТА.

"Это кому-то хочется, чтобы был такой приговор системе. Или, как некоторые говорят: "Система пошатнулась". Так вот эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась", - продолжил А.Лукашенко.

По его словам, другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития Беларуси взамен той, которая существует. "Одна болтовня", - заметил глава государства.

"И потом, я уже тоже обращал внимание. Ведь, если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами", - сказал президент.

"Альтернативы никто не предложил", - констатировал белорусский лидер.

А.Лукашенко также отметил, что некоторые говорят о необходимости привлекать на госдолжности управленцев из сферы бизнеса.

"Не важно, откуда. Главное, чтобы он был профессионалом, опытным человеком. И если ты идешь в правительство, ты хотя бы представлять должен систему этого правительства", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу А.Лукашенко обновил правительство Беларуси и назначил новым премьером Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАСТЬ, СИСТЕМА


Похожие новости


Лукашенко заявил, что не потерпит шоковой терапии в Белоруссии Лукашенко против досрочных президентских выборов Лукашенко собирается сменить руководство правительства Белоруссии Лукашенко рассказал, как его "похоронили" СМИ Белоруссия диверсифицирует экспорт продовольствия, чтобы не зависеть от российского рынка - Лукашенко Лукашенко после слухов об инсульте провел встречу с губернатором Минской области

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]