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Внешняя политика 18.08.2018 21:50

Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы правящей партии Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана c переизбранием его на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый господин президент, дорогой брат, от всего сердца искренне поздравляю вас в связи в переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции», - говорится в тексте поздравления.

И.Алиев подчеркнул, что переизбрание является свидетельством высокого уровня доверия Р.Т.Эрдогану со стороны членов партии.

«Всесторонне развивающиеся дружеские и братские азербайджано-турецкие отношения сегодня служат вкладом в обеспечение стабильности и развитию региона», - отметил президент Азербайджана.

И.Алиев назвал важными аспектами взаимовыгодного стратегического сотрудничества между Баку и Анкарой реализуемые совместно крупномасштабные проекты.

«Уверен, что наши совместные усилия послужат еще большему укреплению и развитию азербайджано-турецкого союза и братства. Желаю вас крепкого здоровья, успехов в работе, вечного мира и процветания братскому народу Турции», - подчеркнул президент Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайиба Эрдогана по случаю переизбрания его на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает сайт главы государства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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