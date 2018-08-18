Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы правящей партии Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана c переизбранием его на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый господин президент, дорогой брат, от всего сердца искренне поздравляю вас в связи в переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции», - говорится в тексте поздравления.

И.Алиев подчеркнул, что переизбрание является свидетельством высокого уровня доверия Р.Т.Эрдогану со стороны членов партии.

«Всесторонне развивающиеся дружеские и братские азербайджано-турецкие отношения сегодня служат вкладом в обеспечение стабильности и развитию региона», - отметил президент Азербайджана.

И.Алиев назвал важными аспектами взаимовыгодного стратегического сотрудничества между Баку и Анкарой реализуемые совместно крупномасштабные проекты.

«Уверен, что наши совместные усилия послужат еще большему укреплению и развитию азербайджано-турецкого союза и братства. Желаю вас крепкого здоровья, успехов в работе, вечного мира и процветания братскому народу Турции», - подчеркнул президент Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайиба Эрдогана по случаю переизбрания его на пост председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития, сообщает сайт главы государства.