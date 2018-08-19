Пропавший танкер с грузино-российским экипажем уже пятые сутки не могут найти в Гвинейском заливе

Поиски пропавшего пять дней назад у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива нефтяного танкера Pantelena IMO 9321469, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, пока не дали никакого результата.
"Поисковая операция интенсивно продолжается. До сих пор мы не получили какой-либо информации о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов", - сообщил в субботу журналистам заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди.
По его словам, также могло произойти несанкционированное задержание, поскольку танкер перевозил дизельное топливо.
"Тема, связанная с транспортировкой грузов такого типа, достаточно сенситивная для этого региона", - отметил он.
Выяснить какие-либо обстоятельства пытается и Агентство морского транспорта при Минэкономики Грузии. Власти страны сотрудничают и с панамской организацией - непосредственным владельцем танкера, а также нанявшей его греческой компанией Lotus Shipping.
По информации МИД Грузии, к поиску танкера подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).
Как говорится в распространенном в субботу заявлении Lotus Shipping, 14 августа 2018 года корабль находился в Габоне (Западная Африка) в 31 километре от порта Либревиль и связь с ним оборвалась после 02:00 часов ночи.
"Мы, представители компании Lotus Shipping, не покладая рук, делаем все, чтобы прояснить ситуацию, так как безопасность находящегося на борту судна экипажа для нас главный приоритет", - отмечается в заявлении.
При этом компания просит представителей медиа учитывать состояние членов семей находящихся в танкере лиц и в этот тяжелый период не распространять информацию, касающуюся имен и фамилий моряков.
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