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Дальнее зарубежье 19.08.2018 09:29

Пропавший танкер с грузино-российским экипажем уже пятые сутки не могут найти в Гвинейском заливе

Поиски пропавшего пять дней назад у берегов западной Африки, в районе Гвинейского залива нефтяного танкера Pantelena IMO 9321469, в экипаже которого 17 граждан Грузии и два гражданина России, пока не дали никакого результата.

"Поисковая операция интенсивно продолжается. До сих пор мы не получили какой-либо информации о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов", - сообщил в субботу журналистам заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, также могло произойти несанкционированное задержание, поскольку танкер перевозил дизельное топливо.

"Тема, связанная с транспортировкой грузов такого типа, достаточно сенситивная для этого региона", - отметил он.

Выяснить какие-либо обстоятельства пытается и Агентство морского транспорта при Минэкономики Грузии. Власти страны сотрудничают и с панамской организацией - непосредственным владельцем танкера, а также нанявшей его греческой компанией Lotus Shipping.

По информации МИД Грузии, к поиску танкера подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO).

Как говорится в распространенном в субботу заявлении Lotus Shipping, 14 августа 2018 года корабль находился в Габоне (Западная Африка) в 31 километре от порта Либревиль и связь с ним оборвалась после 02:00 часов ночи.

"Мы, представители компании Lotus Shipping, не покладая рук, делаем все, чтобы прояснить ситуацию, так как безопасность находящегося на борту судна экипажа для нас главный приоритет", - отмечается в заявлении.

При этом компания просит представителей медиа учитывать состояние членов семей находящихся в танкере лиц и в этот тяжелый период не распространять информацию, касающуюся имен и фамилий моряков.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АФРИКА, ТАНКЕР, ПОИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]