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СНГ 19.08.2018 09:49

Путин и Меркель высказались против политизации проекта "Северный поток-2"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились с тем, что политизировать проект газопровода "Северный поток-2" неправильно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались также крупные проекты, "Северный поток-2", - сказал он журналистам.

"Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта", - продолжил Д.Песков.

"И Путин, и Меркель сошлись на том, что неправильно каким-то образом политизировать этот проект", - добавил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]