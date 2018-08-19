Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласились с тем, что политизировать проект газопровода "Северный поток-2" неправильно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались также крупные проекты, "Северный поток-2", - сказал он журналистам.

"Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта", - продолжил Д.Песков.

"И Путин, и Меркель сошлись на том, что неправильно каким-то образом политизировать этот проект", - добавил Д.Песков.