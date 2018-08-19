Путин на переговорах с Меркель призвал ЕС внести свой вклад в возвращение беженцев в Сирию - Песков

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отметил набирающий динамику процесс возвращения беженцев в Сирию и призвал Евросоюз вносить свой вклад в придание этому процессу необратимого характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев и призвал Европейский Союз вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер", - сказал он журналистам.