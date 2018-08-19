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СНГ 19.08.2018 10:58

Путин на переговорах с Меркель призвал ЕС внести свой вклад в возвращение беженцев в Сирию - Песков

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отметил набирающий динамику процесс возвращения беженцев в Сирию и призвал Евросоюз вносить свой вклад в придание этому процессу необратимого характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев и призвал Европейский Союз вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер", - сказал он журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]