Путин и Меркель отметили растущую динамику товарооборота между Россией и Германией - Песков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель выразили удовлетворение в связи с растущей динамикой двусторонней торговли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С удовлетворением отметили растущую динамику взаимного торгового оборота", - сказал он журналистам.

По словам Д.Пескова, В.Путин "отметил, что он регулярно общается с представителями крупного германского бизнеса и намерен продолжать эту практику".