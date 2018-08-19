Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России

Число госпитализированных в автоавария на Ставрополье с участием рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, увеличилось до 17 человек, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по краю Олег Дегтярев.

"По состоянию на 08:00 мск всего пострадало 18 человек: 17 человек госпитализировано, один находится на амбулаторном лечении", - сказал О.Дегтярев.

Ранее сообщалось, что из 28 пострадавших 16 госпитализированы.

"В горбольнице Невинномысска находится 9 человек, 2 из которых - дети. В больницу Пятигорска госпитализировано 8 человек, из которых 3 ребенка. В пункте временного размещения остаются 22 человека, они будут отправлены к месту следования автобусом, выделенным от администрации села Куршава", - добавил собеседник.

Как сообщалось, в 4:05 мск на 295-м километре федеральной автодороги "Кавказ" - между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района водитель автобуса "Сетра", в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

Изначально сообщалось, что один человек погиб и более 20 пострадали. Позднее информированный источник сообщил, что число погибших увеличилось до двух, а пострадавших - до 28. В единой дежурно-диспетчерской службе района агентству пояснили, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из них двое детей.