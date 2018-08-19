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Происшествия 19.08.2018 10:19

Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России

Число госпитализированных в автоавария на Ставрополье с участием рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар, увеличилось до 17 человек, сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по краю Олег Дегтярев.

"По состоянию на 08:00 мск всего пострадало 18 человек: 17 человек госпитализировано, один находится на амбулаторном лечении", - сказал О.Дегтярев.

Ранее сообщалось, что из 28 пострадавших 16 госпитализированы.

"В горбольнице Невинномысска находится 9 человек, 2 из которых - дети. В больницу Пятигорска госпитализировано 8 человек, из которых 3 ребенка. В пункте временного размещения остаются 22 человека, они будут отправлены к месту следования автобусом, выделенным от администрации села Куршава", - добавил собеседник.

Как сообщалось, в 4:05 мск на 295-м километре федеральной автодороги "Кавказ" - между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района водитель автобуса "Сетра", в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

Изначально сообщалось, что один человек погиб и более 20 пострадали. Позднее информированный источник сообщил, что число погибших увеличилось до двух, а пострадавших - до 28. В единой дежурно-диспетчерской службе района агентству пояснили, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, из них двое детей.

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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]