Православные верующие отмечают Преображение Господне

Праздник Преображения Господня, в народе также именуемый Яблочным Спасом, отмечают православные верующие в это воскресенье.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос взял с собой трех учеников - Иоанна, Иакова и Петра - на гору и преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, а одежды сделались белыми, как снег. Так, за сорок дней до распятия, Христос явил апостолам Свою славу, чтобы они не отчаивались, видя Его мучения на кресте.
Из евангельского текста следует, что Спаситель преобразился перед учениками в феврале, за 40 дней до Пасхи, однако Церковь перенесла празднование на август, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста.
Традиционно местом Преображения считается гора Фавор в Галилее на севере Израиля. Именно здесь в IV веке царица Елена построила храм в честь Преображения и ввела обычай церковно-общественного празднования этого события.
Преображение относится к числу самых значимых, двунадесятых, церковных праздников. В этот день в храмах совершается торжественная литургия и поется канон, рассказывающий о величии произошедшего. Священники надевают белые облачения, которые символизируют Божественный свет, исходивший от Христа на горе Фавор, а после службы освящают святой водой плоды нового урожая.
Обычай освящать плоды восходит к VIII веку. Он был приурочен к празднику Преображения, поскольку к этому времени на востоке поспевали плоды, самыми важными из которых считались колосья и виноград, используемые в богослужении. В России к августу виноград поспевал не везде, а потому был заменен на яблоки, отсюда пошло и второе, народное, название праздника - Яблочный Спас.
В этот день на Руси было принято раздавать освященные плоды бедным и больным, а до освящения есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов, не полагалось. Однако главное сегодня, как подчеркивают в Церкви, не освятить яблоки, а принять участие в Божественной литургии и осознать истинный смысл Преображения Спасителя.
Патриарх Кирилл сегодня совершит праздничную службу в городе Котласе Архангельской области, где он сделает остановку в рамках своей пастырской поездки по северным епархиям России.
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