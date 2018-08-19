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СНГ 19.08.2018 13:25

Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре

Фрагменты фортификационных стен XII века, найденные в этом году на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в ближайшее время будут законсервированы, а со временем над ними, возможно, будет возведен павильон для экспонирования, сообщил кандидат исторических наук Сергей Тараненко.

"Консервация в любом случае, в ближайшие две-три недели мы засыплем песком", - сказал С.Тараненко журналистам в Киеве.

Находки также будут затянуты специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.

По словам эксперта, объекты, возможно, будут законсервированы на 2-3 года, однако есть желание открыть их для экспонирования, и возвести над ними павильон уже в следующем году. "Хотим сделать павильон, информационный центр, но музейного проекта еще не существует, есть только желание", - отметил С.Тараненко.

"Остатки монументальной конструкции древнерусского времени разной степени сохранности: фундаменты, фундаменты и цоколь и полуразрушенные фрагменты стены. Найденная памятка являет уникальной, поскольку кроме этих лаврских муров (комплекс оборонных и храмовых сооружений - ИФ), в Украине известны лишь два объекта монументальной фортификации древнерусского времени", - рассказал С.Тараненко.

По его словам, стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены.

С.Тараненко рассказал, что в данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было "дорогое удовольствие". Чтобы точно сказать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.

Эксперт указал, что в XIII веке стена была разрушена, и исследования подтверждают, что в течение последующих столетий она разбиралась на строительные материалы. "В разных траншеях мы видим разные степени сохранности этих фундаментов", - добавил он.

По словам С.Тараненко, во время раскопок получено около 1,5 тыс. находок, среди которых почти 100 фрагментов древнерусской кирпича-плинфы. Также среди находок, по словам археолога, есть фрагмент древнерусского металлического литого втулочного браслета с плетенным орнаментом и две свинцовые пломбы XI - XVIII веков с княжескими знаками с обоих сторон.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, АРХЕОЛОГИЯ, НАХОДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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