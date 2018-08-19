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СНГ 19.08.2018 17:32

Сибирские и британские ученые установили, что боль в спине может передаваться по наследству

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск), Новосибирского госуниверситета и Kings College London нашли несколько генов, связанных с возникновением боли в спине (дорсалгией), сообщает пресс-служба ИЦиГ.

"Мы определили четыре гена, которые с высокой степенью достоверности ассоциированы с этой болезнью, это уже большой прорыв, потому что ранее находили только один ген, так или иначе связанный с дорсалгией", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИЦиГ Якова Цепилова.

"Иначе говоря, есть люди, которые наследуют предрасположенность к этому заболеванию от родителей", - уточняет ученый.

При этом отмечается, что ранее боль в спине исследовали, в основном, с точки зрения связи того или иного внешнего фактора риска (например, ожирения) развития болезни.

Также ученые сравнили генетические компоненты дорсалгии и других известных заболеваний.

"В частности, удалось выяснить, что боль в спине и депрессия имеют немало общих генетических составляющих. Это позволяет сделать вывод, что часто болезненные состояния вызваны проблемами не только опорно-двигательного аппарата, но и индивидуальным восприятием боли", - говорится в сообщении.

Работа основывалась на данных ресурса UK Biobank, содержащего информацию о геномах более полумиллиона добровольцев, предоставивших полную информацию о своем здоровье и состоянии организма.

Изучение генетической составляющей позволяет ученым понять, какие механизмы запускают те или иные мутации в генах, почему они приводят к развитию симптомов, и одновременно оценить, какую роль играют уже известные внешние факторы, связанные с болями в спине и, тем самым, как лечить не симптомы, а причины заболевания.

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, ГЕНЕТИКА, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]