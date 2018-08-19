Трамп разрешил своему консультанту сотрудничать со спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что дал разрешение юрисконсульту Дону Макгану, как и другим сотрудникам Белого дома, сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве российской стороны в выборы в США 2016 года.

"Я разрешил юрисконсульту Дону Макгану и другим членам команды Белого дома полностью сотрудничать со спецпрокурором", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он подчеркнул, что "вдобавок, мы с готовностью предоставили более миллиона страниц документов". "Самое прозрачное дело в истории. Никакого сговора и помех не было. Охота на ведьм!", - отметил американский лидер.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, согласно которому Д.Макган активно сотрудничал со спецпрокурором Р.Мюллером. По информации издания, Д.Макган за последние девять месяцев имел как минимум три "добровольные беседы" со следователями, а суммарная продолжительность бесед составила более 30 часов.

Издание сообщает, что Д.Макган предоставил информацию о комментариях и действиях Трампа, совершенных во время увольнения тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми. "Нью-Йорк таймс" отмечает, что юрисконсульт мог быть вовлечен в попытки президента уволить и самого Р.Мюллера. При этом Д.Макган сообщил следователям, что никогда не был свидетелем того, что Д.Трамп превышал свои полномочия.