Трамп разрешил своему консультанту сотрудничать со спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что дал разрешение юрисконсульту Дону Макгану, как и другим сотрудникам Белого дома, сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве российской стороны в выборы в США 2016 года.
"Я разрешил юрисконсульту Дону Макгану и другим членам команды Белого дома полностью сотрудничать со спецпрокурором", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
Он подчеркнул, что "вдобавок, мы с готовностью предоставили более миллиона страниц документов". "Самое прозрачное дело в истории. Никакого сговора и помех не было. Охота на ведьм!", - отметил американский лидер.
Ранее газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, согласно которому Д.Макган активно сотрудничал со спецпрокурором Р.Мюллером. По информации издания, Д.Макган за последние девять месяцев имел как минимум три "добровольные беседы" со следователями, а суммарная продолжительность бесед составила более 30 часов.
Издание сообщает, что Д.Макган предоставил информацию о комментариях и действиях Трампа, совершенных во время увольнения тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми. "Нью-Йорк таймс" отмечает, что юрисконсульт мог быть вовлечен в попытки президента уволить и самого Р.Мюллера. При этом Д.Макган сообщил следователям, что никогда не был свидетелем того, что Д.Трамп превышал свои полномочия.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 87 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана поздравил Хана с избранием премьером Пакистана
Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений