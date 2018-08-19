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Дальнее зарубежье 19.08.2018 12:50

Трамп разрешил своему консультанту сотрудничать со спецпрокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что дал разрешение юрисконсульту Дону Макгану, как и другим сотрудникам Белого дома, сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве российской стороны в выборы в США 2016 года.

"Я разрешил юрисконсульту Дону Макгану и другим членам команды Белого дома полностью сотрудничать со спецпрокурором", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он подчеркнул, что "вдобавок, мы с готовностью предоставили более миллиона страниц документов". "Самое прозрачное дело в истории. Никакого сговора и помех не было. Охота на ведьм!", - отметил американский лидер.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, согласно которому Д.Макган активно сотрудничал со спецпрокурором Р.Мюллером. По информации издания, Д.Макган за последние девять месяцев имел как минимум три "добровольные беседы" со следователями, а суммарная продолжительность бесед составила более 30 часов.

Издание сообщает, что Д.Макган предоставил информацию о комментариях и действиях Трампа, совершенных во время увольнения тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми. "Нью-Йорк таймс" отмечает, что юрисконсульт мог быть вовлечен в попытки президента уволить и самого Р.Мюллера. При этом Д.Макган сообщил следователям, что никогда не был свидетелем того, что Д.Трамп превышал свои полномочия.

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Тэги: США, ТРАМП, КОНСУЛЬТАНТ, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]