Лукашенко заявил, что не потерпит шоковой терапии в Белоруссии

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономике страны.

"С первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок - это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано", - сказал А.Лукашенко на совещании в субботу, в ходе которого были озвучены кадровые перестановки в правительстве и в министерствах. Президента цитирует в воскресенье его пресс-служба.

"У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут", - отметил глава государства.

"Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство", - заявил А.Лукашенко.

В данной связи он коснулся вопросов приватизации. А.Лукашенко "отметил, что некоторые в правительстве начали понимать это по-другому, мол, давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим".

"И притом никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам - там люди живут и работают - мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия", - добавил белорусский лидер.

В том числе, обратил внимание президент, нужно определяться по таким вопросам, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками.

"Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: "Мы этих увольняем, оставляем с крупной компании кукиш, как в народе говорят". Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна", - подчеркнул А.Лукашенко.

"Мы что, хотим пойти по пути наших соседей? Так они уже осудили подобную приватизацию, которая проводилась в 90-х", - отметил он.