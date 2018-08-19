Лукашенко заявил, что не потерпит шоковой терапии в Белоруссии

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что никогда не согласится на шоковую терапию в экономике страны.
"С первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок - это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано", - сказал А.Лукашенко на совещании в субботу, в ходе которого были озвучены кадровые перестановки в правительстве и в министерствах. Президента цитирует в воскресенье его пресс-служба.
"У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут", - отметил глава государства.
"Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство", - заявил А.Лукашенко.
В данной связи он коснулся вопросов приватизации. А.Лукашенко "отметил, что некоторые в правительстве начали понимать это по-другому, мол, давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим".
"И притом никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам - там люди живут и работают - мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия", - добавил белорусский лидер.
В том числе, обратил внимание президент, нужно определяться по таким вопросам, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками.
"Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: "Мы этих увольняем, оставляем с крупной компании кукиш, как в народе говорят". Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна", - подчеркнул А.Лукашенко.
"Мы что, хотим пойти по пути наших соседей? Так они уже осудили подобную приватизацию, которая проводилась в 90-х", - отметил он.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 87 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана поздравил Хана с избранием премьером Пакистана
Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений