Трамп объяснил важность встреч с мировыми лидерами, положительно оценил переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает очень полезными встречи с зарубежными лидерами, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным.

"Многие люди спрашивают меня, зачем я встречаюсь с иностранными лидерами. Зачем я даже теряю свое время. Дело в том, что это важно. Я не раз говорил об этом. Если вы президент, вам следует встречаться с иностранными лидерами. Вы ничего не потеряете, но многое можете приобрести", - заявил Д.Трамп на видео, опубликованном на его странице в Twitter.

"Посмотрите, что произошло с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ). Благодаря этой встрече, мы вернули наших великих героев через многие годы. Никто не выпускает ракеты и не проводит ядерные испытания. И многих чудовищных вещей уже нет", - сказал Д.Трамп.

"У нас была потрясающая встреча с президентом (Владимиром) Путиным. Многое было осуществлено. Встреча с иностранными лидерами - положительное, а не плохое дело. Ничего плохого не произойдет, все будет только улучшаться. Особенно, если ваш президент знает, что он делает", - добавил американский лидер.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына. Основной темой переговоров лидеров США и КНДР стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.