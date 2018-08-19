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Дальнее зарубежье 19.08.2018 14:45

Ким Чен Ын считает, что народ КНДР "пишет историю чудес", несмотря на санкции

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил мнение, что народ КНДР преодолеет давление на страну извне.

"Сейчас из-за санкций и нажима враждебных сил на пути продвижения нашего социализма создаются жестокие препятствия, но благодаря кипящему энтузиазму народа, поднявшегося с бурным духом по призыву партии, в самых трудных и тяжелых условиях пишется история чудес", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) северокорейского лидера.

Такое заявление, согласно сообщению, Ким Чен Ын сделал в ходе поездки в уезд Самчжиён.

США и их союзники настаивают на том, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не выполнит обязательств по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

Как сообщалось, ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" в опубликованном в пятницу комментарии написала, что для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове необходимо согласие США на подписание мирного договора по итогам Корейкой войны.

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Тэги: КНДР, КИМ, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]