Лавров обсудит с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке, вопрос о сирийских беженцах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебран Бассиль проведут переговоры 20 августа в Москве, сообщает МИД РФ.

"На переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ливане, Сирии и вокруг нее, включая разворачивающуюся по инициативе России комплексную работу по содействию возвращению на родину сирийских беженцев", - говорится в комментарии МИД РФ.

В комментарии отмечается, что "Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности дружественного Ливана, против вмешательства в его внутренние дела, за сохранение межконфессионального и гражданского мира в Ливанской Республике через инклюзивный взаимоуважительный диалог и в соответствии с Конституцией страны".

"В Москве предостерегают от любых попыток дестабилизировать обстановку в Ливане и призывают все ливанские политические силы проявить высокую степень ответственности, готовность к компромиссам при решении насущных вопросов национальной повестки дня, в том числе скорейшего формирования нового правительства страны по итогам прошедших в мае с.г. всеобщих парламентских выборов", - заявили в МИД РФ.