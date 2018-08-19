Лавров обсудит с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке, вопрос о сирийских беженцах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебран Бассиль проведут переговоры 20 августа в Москве, сообщает МИД РФ.
"На переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ливане, Сирии и вокруг нее, включая разворачивающуюся по инициативе России комплексную работу по содействию возвращению на родину сирийских беженцев", - говорится в комментарии МИД РФ.
В комментарии отмечается, что "Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности дружественного Ливана, против вмешательства в его внутренние дела, за сохранение межконфессионального и гражданского мира в Ливанской Республике через инклюзивный взаимоуважительный диалог и в соответствии с Конституцией страны".
"В Москве предостерегают от любых попыток дестабилизировать обстановку в Ливане и призывают все ливанские политические силы проявить высокую степень ответственности, готовность к компромиссам при решении насущных вопросов национальной повестки дня, в том числе скорейшего формирования нового правительства страны по итогам прошедших в мае с.г. всеобщих парламентских выборов", - заявили в МИД РФ.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 87 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана поздравил Хана с избранием премьером Пакистана
Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана
В Азербайджане подорожал бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений