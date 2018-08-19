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СНГ 19.08.2018 15:16

Лавров обсудит с главой МИД Ливана ситуацию на Ближнем Востоке, вопрос о сирийских беженцах

Глава МИД РФ Сергей Лавров и и.о. министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебран Бассиль проведут переговоры 20 августа в Москве, сообщает МИД РФ.

"На переговорах глав внешнеполитических ведомств планируется предметно обсудить актуальную международную и региональную проблематику с акцентом на развитие ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь в Ливане, Сирии и вокруг нее, включая разворачивающуюся по инициативе России комплексную работу по содействию возвращению на родину сирийских беженцев", - говорится в комментарии МИД РФ.

В комментарии отмечается, что "Россия последовательно выступает в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности дружественного Ливана, против вмешательства в его внутренние дела, за сохранение межконфессионального и гражданского мира в Ливанской Республике через инклюзивный взаимоуважительный диалог и в соответствии с Конституцией страны".

"В Москве предостерегают от любых попыток дестабилизировать обстановку в Ливане и призывают все ливанские политические силы проявить высокую степень ответственности, готовность к компромиссам при решении насущных вопросов национальной повестки дня, в том числе скорейшего формирования нового правительства страны по итогам прошедших в мае с.г. всеобщих парламентских выборов", - заявили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]