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СНГ 19.08.2018 15:51

Замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по делу о покушении на мошенничество, им предъявлено обвинение

Замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК)

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.

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Тэги: РОССИЯ, РКК, ЗАДЕРЖАНИЯ, СКР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]