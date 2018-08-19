Замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК)
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.
В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 87 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана поздравил Хана с избранием премьером Пакистана
Президент Азербайджана выразил генсеку ООН соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана
В Азербайджане подорожал бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Два человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовым зерновозом в России
Возбуждено уголовное дело по факту пищевого отравления 13 человек в бакинском ресторане
Азербайджанские пограничники за 15 лет задержали около 90 человек за связь с терроризмом - глава ГПС
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений