Замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК)

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.