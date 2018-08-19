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Дальнее зарубежье 19.08.2018 16:41

Советник Трампа прибыл в Израиль на встречу с Нетаньяху

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль, где он проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

"Только прибыл в Израиль. Я с нетерпением жду сегодняшней встречи с премьер-министром Нетаньяху и другими представителями власти для обсуждения вопросов двусторонних отношений и ряда вопросов, касающихся национальной безопасности", - написал Дж.Болтон в Twitter.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Дж.Болтон на следующей неделе проведет встречу в Женеве с представителем РФ для обсуждения ряда вопросов в сфере национальной безопасности.

"Советник Болтон встретится с официальными лицами в Израиле и на Украине, а также со своим российским коллегой в Женеве для обсуждения ряда важных вопросов в сфере национальной безопасности - это будет логическим продолжением саммита в Хельсинки", - сказала она во вторник на брифинге.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

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Тэги: США, БОЛТОН, ИЗРАИЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]