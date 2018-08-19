Советник Трампа прибыл в Израиль на встречу с Нетаньяху

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Израиль, где он проведет переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

"Только прибыл в Израиль. Я с нетерпением жду сегодняшней встречи с премьер-министром Нетаньяху и другими представителями власти для обсуждения вопросов двусторонних отношений и ряда вопросов, касающихся национальной безопасности", - написал Дж.Болтон в Twitter.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Дж.Болтон на следующей неделе проведет встречу в Женеве с представителем РФ для обсуждения ряда вопросов в сфере национальной безопасности.

"Советник Болтон встретится с официальными лицами в Израиле и на Украине, а также со своим российским коллегой в Женеве для обсуждения ряда важных вопросов в сфере национальной безопасности - это будет логическим продолжением саммита в Хельсинки", - сказала она во вторник на брифинге.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.