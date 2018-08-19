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Дальнее зарубежье 19.08.2018 17:09

Четыре террориста задержаны на востоке Афганистана, один успел совершить самоподрыв

Спецслужбы Афганистана задержали в городе Джалалабад на востоке страны четырех террористов-смертников, но пятому удалось привести в действие взрывное устройство, сообщил в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на управление безопасности провинции.

По версии телеканала, сотрудники силовых структур преследовали группу террористов из пяти человек. Один из них произвел самоподрыв, остальные задержаны.

По предварительным данным, смертник привел в действие взрывное устройство внутри медресе. Сведений о жертвах теракта пока нет.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]