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Дальнее зарубежье 19.08.2018 18:22

США подозревают Россию, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия лишь одна из четырех стран, по поводу которых есть опасения в потенциальном вмешательстве в выборы, которые пройдут в стране в 2018 году.

"Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это, так что на самом деле все четыре (вместе с Россией - ИФ) страны, которые вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года, - сказал Дж.Болтон в интервью телеканалу Эй-би-си.

В США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

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Тэги: США, БОЛТОН, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]