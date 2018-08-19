В Азербайджане подорожал бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98

В Азербайджане с вечера 19 августа подорожала розничная цена автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98».
В частности, розничная цена бензина марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась с 1,25 манат до 1,5 манат за 1 литр (рост на 20%).
Цена бензина Super Euro-98 выросла с 1,5 манат до 1,6 манат за литр (рост на 6,7%).
«Рост цен на эти марки бензина обусловлен повышением себестоимости их импорта в Азербайджан. В настоящее время импорт в Азербайджан бензина указанных марок обходится в среднем в 1,35-1,4 манат за литр», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и Super Euro-98 начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.
Н.Аббасова
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