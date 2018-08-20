Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9343 RUR   0.0254 GBR   2.163 TRY   0.2909

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.46 Brent   71.43

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 27° Завтра 19° 28° 22 Авг 21° 31° 23 Авг 22° 31°

СНГ 20.08.2018 09:30

Неизвестный мужчина в центре украинского Харькова открыл огонь по полицейским, один из них погиб

В центре Харькова неизвестный вооруженный мужчина ранил охранника местного городского совета и стрелял по полицейским, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харькова.

"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из правоохранителей. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный умер в больнице", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что информация о том, что у горсовета слышны выстрелы, поступила около 00:37. В ведомстве отметили, что правоохранители увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять в патрульных. Одна из пуль ранила полицейского.

По данным полиции, в больнице находится охранник горсовета. Также правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

"Несмотря на усилия медиков, милиционер скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии", - сказано в заявлении.

Следователи следственного управления открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ХАРЬКОВ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Гражданин Ирана приговорен на Украине к 11 годам тюрьмы за шпионаж - прокуратура 12 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем в Украине Саакашвили заявляет, что не хочет быть премьером Украины Суд в Харькове закрыл дело об обвинении Тимошенко по делу ЕЭСУ Янукович в Харькове, он выступит по местному телевидению - советник президента Украины Наблюдатели от Европарламента навещают Тимошенко в харьковской больнице

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]