Президент Таджикистана призвал население страны к скромности и бдительности

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил с граждан своей страны с Курбаном (Курбан байрам - день жертвоприношения) и призвал население избегать расточительности, а также к бдительности и сплочению.
"Уверен, что наши хаджи (люди, совершившие паломничество в Мекку - ИФ) по возвращении на Родину не будут устилать чрезмерно богатые дастарханы (сервированный стол для трапез в Средней Азии - ИФ) и устраивать показушные, сопряжённые с расточительством, мотовством и транжированием, многолюдные пиршества, а отдадут предпочтение благочестивым делам и поступкам", - заявил Э.Рахмон в своем телевизионном послании.
Он выразил уверенность, что паломники "будут заниматься благоустройством своих мест проживания, воспитанием детей и, по возможности, оказанием помощи малоимущим и нуждающимся семьям, сиротам, калекам и явят собой пример на этом благородном поприще".
Необходимо, чтобы в свете проведения праздника Курбан утверждались, доводились до ума и сердец людей важность и непреходимость нравственных человеческих ценностей, таких как добродетель, дружба и товарищество, стремление к созиданию, знаниям и просвещению, толерантность и веротерпимость, доброязычие и другие благородные качества, подчеркнул Э.Рахмон.
Глава Таджикистана также призвал население к сплоченности и бдительности.
"Каждый житель страны должен глубоко проникнуться мыслью, что в сложной и противоречивой обстановке, воцарившейся в мире, мы как никогда должны быть сплочены и бдительны, готовы для защиты нашего самого бесценного дара, каким являются независимость и суверенитет, мир и спокойствие, политическая стабильность и национальное единство, превыше всего ставить государственные и национальные интересы", - отметил таджикский лидер.
Решением Совета Улемов исламского центра Таджикистана Ид-аль-Адха (Курбан) в республике будут праздновать во вторник 21 августа, в этот день в 6-30 минут утра во всех соборных мечетях страны пройдут праздничные намазы. Согласно закону о праздничных днях РТ, Курбан наряду с другим религиозным праздником - Рамазаном, являются нерабочими, праздничными днями.
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