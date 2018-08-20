Иракский суд ратифицировал итоги парламентских выборов, это позволит начать формирование правительства

Высший федеральный суд Ирака ратифицировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 12 мая, что стало шагом на пути к формированию правительства страны, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"После рассмотрения и обсуждения имен (членов парламента), полученных от Независимой высшей избирательной комиссии (IHEC), Федеральный верховный суд опубликовал сегодня днем свое решение о ратификации названий", - приводят СМИ слова пресс-секретаря Верховного суда.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничествах на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.