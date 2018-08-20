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Дальнее зарубежье 20.08.2018 09:49

Иракский суд ратифицировал итоги парламентских выборов, это позволит начать формирование правительства

Высший федеральный суд Ирака ратифицировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 12 мая, что стало шагом на пути к формированию правительства страны, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"После рассмотрения и обсуждения имен (членов парламента), полученных от Независимой высшей избирательной комиссии (IHEC), Федеральный верховный суд опубликовал сегодня днем свое решение о ратификации названий", - приводят СМИ слова пресс-секретаря Верховного суда.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничествах на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

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Тэги: ИРАК, СУД, ВЫБОРЫ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]