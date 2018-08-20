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Дальнее зарубежье 20.08.2018 12:34

Пожары охватили леса Национального парка американского штата Монтана

Лесные пожары бушуют в районе Национального парка Глейшер в штате Монтана на северо-западе США, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

На данный момент пожар охватил около 4 тыс. гектаров лесных массивов.

Из-за пожаров уже эвакуированы жители нескольких сотен жилых домов, расположенных вблизи парка. Для тушения пожаров пожарные используют вертолеты.

Местные власти предупредили жителей всего штата о повышенном уровне загрязнения воздуха и рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

Между тем, по данным метеорологических служб США, в ближайшее время ситуация с пожарами может улучшиться, поскольку ожидается похолодание и изменение направления ветра.

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Тэги: США, МОНТАНА, ЛЕСА, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]