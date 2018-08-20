Пожары охватили леса Национального парка американского штата Монтана

Лесные пожары бушуют в районе Национального парка Глейшер в штате Монтана на северо-западе США, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

На данный момент пожар охватил около 4 тыс. гектаров лесных массивов.

Из-за пожаров уже эвакуированы жители нескольких сотен жилых домов, расположенных вблизи парка. Для тушения пожаров пожарные используют вертолеты.

Местные власти предупредили жителей всего штата о повышенном уровне загрязнения воздуха и рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

Между тем, по данным метеорологических служб США, в ближайшее время ситуация с пожарами может улучшиться, поскольку ожидается похолодание и изменение направления ветра.