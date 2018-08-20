В белорусской оппозиции восприняли смену правительства со сдержанным оптимизмом

Руководство старейшей белорусской оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ) положительно восприняло обновление состава правительства и назначение Сергея Румаса новым премьер-министром страны.

"Назначение Сергея Румаса главой правительства я воспринимаю скорее положительно, и даже со сдержанным оптимизмом", - заявил председатель Партии БНФ Григорий Костусев. Его цитирует пресс-служба партии.

По словам Г.Костусева, новый премьер-министр из того ряда экономистов, которые знают реальное положение белорусского экономики и осознают, какие шаги нужно делать для ее реформирования.

"Конечно, перед ним сейчас стоят непростые задачи, причем не только в кредитно-финансовой сфере, которой он (С.Румас - ИФ) раньше занимался. Реструктуризация экономики, давно назревшая приватизация убыточных государственных предприятий и уменьшение зависимости от России - те задачи, которые должно решать любое белорусское правительство", - сказал глава БНФ.

При этом партийный лидер отметил, что С.Румас является представителем того поколения белорусских чиновников, которое сформировалось во времена суверенитета республики. "Его работа на прежних должностях позволяет говорить, что это белорусоцентричный человек, воспринимающий белорусское как свое. Поэтому я со сдержанным оптимизмом смотрю на перспективы защиты наших национальных интересов правительством С.Румаса. Надеюсь, что это будет белорусское правительство, которое не будет поддаваться шантажу со стороны России", - продолжил Г.Костусев.

Вместе с тем глава БНФ заметил, что политический курс в Белоруссии определяет не премьер-министр. "Но остается надеяться, что умный и взвешенный подход, который я вижу у С.Румаса, сумеет пробить себе дорогу, и управление народным хозяйством будет вестись рациональными методами", - сказал он.

БНФ - правоцентристская белорусская партия, созданная в 1993 году под названием "Белорусский Народный Фронт". В партии состоит порядка 2 тыс. человек.

Как сообщалось, в субботу А.Лукашенко обновил правительство и назначил новым премьером С.Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.