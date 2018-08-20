Стороны конфликта в Афганистане должны воспользоваться перемирием для поиска политического решения разногласий - Миссия ООН

Миссия ООН в Афганистане (UNAMA) приветствовала объявление правительством страны прекращения огня в связи с празднованием Ид аль-Адха и призвала радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) присоединиться к перемирию, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте организации.

"Совместное прекращение огня будет способствовать дальнейшему развитию переговоров между сторонами в конфликте, чтобы найти политическое урегулирование", - подчеркнул спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото, слова которого приводятся в заявлении.

"Важно использовать все возможности для переговоров и прекращения конфликта, чтобы все афганцы могли наслаждаться жизнью мира, которого они так отчаянно хотят и в котором нуждаются", - отмечают в ООН.

Отмечается, что предыдущее прекращение огня, которое спасло сотни жизней и многочисленная мобилизация граждан на мир, показали, что афганцы сильно хотят положить конец конфликту.

"Этот импульс должен быть поддержан, и сильное народное стремление к миру не должно быть предано. Организация Объединенных Наций вновь заявляет о том, что она готова играть любую роль, запрошенную сторонами в конфликте, для достижения мирного мира", - подчеркивают в ООН.

Президент Афганистана в воскресенье объявил о прекращении огня в связи с праздником и призвал талибов к взаимности. "Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, (. . .) и продлится до дня рождения пророка (20 ноября - ИФ) при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", - написал он в "Твиттере".