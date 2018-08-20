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Регион 20.08.2018 13:26

Грузинский премьер почти полностью обновил губернаторский корпус

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник на брифинге сообщил о новых назначениях на посты губернаторов.

"Главным приоритетом нашего правительства является равномерное и инклюзивное развитие регионов. У нашего сельского населения имеется много проблем и для их решения реализация отдельных проектов недостаточна. Планы, которые мы наметили, должны осуществиться беспрепятственно и в полном объеме. Уверен, что новые губернаторы справятся с задачей. Они должны показать населению, что государство заботится о них", - заявил М.Бахтадзе.

По решению премьер-министра, из восьми губернаторов сменились семеро. Ранее сообщалось о замене пяти глав регионов.

В частности губернатором региона Имерети назначен кадровый военный, командующий восточным направлением сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Шавлего Табатадзе.

"В последние два года Шавлего Табатадзе руководил всеми крупными военным и учениями в Грузии, в том числе и международными учениями "Достойный партнер". Я рад, что мы доверили руководство такого красивого региона именно этому уважаемому человеку", - сказал М.Бахтадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ГУБЕРНАТОРЫ, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]