Грузинский премьер почти полностью обновил губернаторский корпус

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в понедельник на брифинге сообщил о новых назначениях на посты губернаторов.
"Главным приоритетом нашего правительства является равномерное и инклюзивное развитие регионов. У нашего сельского населения имеется много проблем и для их решения реализация отдельных проектов недостаточна. Планы, которые мы наметили, должны осуществиться беспрепятственно и в полном объеме. Уверен, что новые губернаторы справятся с задачей. Они должны показать населению, что государство заботится о них", - заявил М.Бахтадзе.
По решению премьер-министра, из восьми губернаторов сменились семеро. Ранее сообщалось о замене пяти глав регионов.
В частности губернатором региона Имерети назначен кадровый военный, командующий восточным направлением сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Шавлего Табатадзе.
"В последние два года Шавлего Табатадзе руководил всеми крупными военным и учениями в Грузии, в том числе и международными учениями "Достойный партнер". Я рад, что мы доверили руководство такого красивого региона именно этому уважаемому человеку", - сказал М.Бахтадзе.
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