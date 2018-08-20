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Дальнее зарубежье 20.08.2018 13:45

Министр юстиции Бельгии отмечает повышение активности крайне правых сил в стране

Ячейки ультраправых объединений в больших городах и в сельской местности в Бельгии усилили свою активность, и атаки со стороны крайне правых сил не исключены, заявил министр юстиции Бельгии Кун Генс.

"Нельзя исключать нападения в Бельгии, спланированные правыми радикализированными экстремистами", - приводит в понедельник слова министра франкоязычный сайт Sudinfo.be.

По мнению К.Генса, теракты радикальных исламистов в Париже и в Брюсселе, а также миграционный кризис играют на руку крайне правым силам.

После нападений на редакцию французского еженедельника "Шарли Эбдо", терактов в Париже и Брюсселе ислам в целом стал объектом внимания правых сил в Европе, и в частности, в Бельгии. Отмечены факты выражения ненависти в социальных сетях, причинения ущерба мечетям, оскорбления мусульман и даже акты насилия.

"Госбезопасность полагает, что наша страна насчитывает несколько десятков крайне правых активистов, готовых, на основе их идеологии, к насильственным действиям и к правонарушениям", - заявил К.Генс.

"В таких городах, как Антверпен, Брюссель, Шарлеруа, Гент и Мехелен, наблюдается значительное присутствие крайне правых активистов. Есть их ячейки и в сельских районах Западной и Восточной Фландрии, в провинциях Лимбург, Льеж и Люксембург", - сообщил министр.

По его словам, как правило, активность ультраправых пока ограничивается в основном "мирными манифестациями или выражением ненависти в социальных сетях". Но были также инциденты с поджогами центров по приему беженцев и мечетей.

По данным Sudinfo.be, организация Коллектив против исламофобии в Бельгии получает в год от 80 до 100 уведомлений о подобных инцидентах.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, АКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]