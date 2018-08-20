Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

Apple Inc. удалила из китайской версии магазина App Store тысячи азартных игр, являющихся незаконными в КНР.
"Азартные игры являются незаконными и не разрешены для распространения в App Store в Китае, - заявила в понедельник Apple. - Мы уже удалили многие приложения и разработчиков за попытку распространить нелегальные приложения азартных игр в нашем App Store, и мы сохраняем бдительность, чтобы выявить таких разработчиков и запретить им доступ к App Store".
Еще до выхода официального пресс-релиза Apple китайский телеканал CCTV сообщил, что Apple удалила 25 тыс. приложений из китайского App Store. Apple, однако, не подтвердила данные CCTV о количестве удаленных приложений, пишет Dow Jones.
Ранее американская компания подверглась критике со стороны CCTV, который посчитал, что Apple прилагает недостаточно усилий для защиты пользователей в КНР от нелегальных приложений.
"Apple сама установила правила допуска приложений в свой магазин, однако не следует им, что привело к распространению фальшивых лотерей и азартных игр в App Store", - говорилось в сюжете, показанном в воскресенье CCTV.
Согласно данным министерства промышленности и информационных технологий, в китайском сегменте App Store предложены более 1,8 млн приложений.
В прошлом году Apple удалила из китайского App Store порядка 700 VPN-приложений в связи с введенными в КНР ограничениями. VPN-приложения используются для обхода блокировок и получения доступа к запрещенным в КНР сайтам.
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