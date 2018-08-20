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Дальнее зарубежье 20.08.2018 14:01

Apple удалила тысячи приложений из китайского App Store

Apple Inc. удалила из китайской версии магазина App Store тысячи азартных игр, являющихся незаконными в КНР.

"Азартные игры являются незаконными и не разрешены для распространения в App Store в Китае, - заявила в понедельник Apple. - Мы уже удалили многие приложения и разработчиков за попытку распространить нелегальные приложения азартных игр в нашем App Store, и мы сохраняем бдительность, чтобы выявить таких разработчиков и запретить им доступ к App Store".

Еще до выхода официального пресс-релиза Apple китайский телеканал CCTV сообщил, что Apple удалила 25 тыс. приложений из китайского App Store. Apple, однако, не подтвердила данные CCTV о количестве удаленных приложений, пишет Dow Jones.

Ранее американская компания подверглась критике со стороны CCTV, который посчитал, что Apple прилагает недостаточно усилий для защиты пользователей в КНР от нелегальных приложений.

"Apple сама установила правила допуска приложений в свой магазин, однако не следует им, что привело к распространению фальшивых лотерей и азартных игр в App Store", - говорилось в сюжете, показанном в воскресенье CCTV.

Согласно данным министерства промышленности и информационных технологий, в китайском сегменте App Store предложены более 1,8 млн приложений.

В прошлом году Apple удалила из китайского App Store порядка 700 VPN-приложений в связи с введенными в КНР ограничениями. VPN-приложения используются для обхода блокировок и получения доступа к запрещенным в КНР сайтам.

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Тэги: КИТАЙ, APPLE, МАГАЗИН, ПРИЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]