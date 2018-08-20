Россия стремится к скорейшему решению проблемы сирийских беженцев - Лавров

Россия стремится помочь скорейшему решению проблемы возврата сирийских беженцев на родину, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент РФ, в том числе на днях, говорил о том, что мы стремимся помочь ее (проблемы сирийских беженцев) скорейшему решению", - сказал С.Лавров на переговорах с коллегой из Ливана Джебраном Бассилем.
Глава МИД РФ отметил, что Россия выступила с инициативой по решению проблемы сирийских беженцев и "поддерживает контакты с сирийским правительством и с теми странам, которые сейчас приютили у себя беженцев".
"Рассчитываю, что подробно сегодня мы сможем обсудить конкретные шаги по реализации этих планов", - подчеркнул С.Лавров.
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