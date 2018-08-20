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Дальнее зарубежье 20.08.2018 14:16

Россия стремится к скорейшему решению проблемы сирийских беженцев - Лавров

Россия стремится помочь скорейшему решению проблемы возврата сирийских беженцев на родину, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент РФ, в том числе на днях, говорил о том, что мы стремимся помочь ее (проблемы сирийских беженцев) скорейшему решению", - сказал С.Лавров на переговорах с коллегой из Ливана Джебраном Бассилем.

Глава МИД РФ отметил, что Россия выступила с инициативой по решению проблемы сирийских беженцев и "поддерживает контакты с сирийским правительством и с теми странам, которые сейчас приютили у себя беженцев".

"Рассчитываю, что подробно сегодня мы сможем обсудить конкретные шаги по реализации этих планов", - подчеркнул С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]